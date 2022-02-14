İzmir'de şüpheli ölüm: Hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki kadın kurtarılamadı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, fenalaşması sonucunda hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki D.H.A., yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ödemiş ilçesine bağlı Bengisu Mahallesi'nde bir evde, D. H. A. dün saat 18.00 sıralarında fenalaşması sonucunda Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan tetkiklerde kanında uyuşturucu madde olduğu ileri sürülen D.H A.'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

D.H.A'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)