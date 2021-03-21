İzmir'de son iki günde yapılan denetimlerde 1 milyon 531 bin TL para cezası uygulandı

İzmir'de son iki günde yapılan denetimlerde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine aykırı davrandığı belirlendiği belirtilen 1227 kişi ve 1073 işletmeye toplamda 1 milyon 531 bin TL idari para cezası uygulandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kent genelinde 19-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen koronavirüs denetimleri ile ilgili bilgi verdi. 30 ilçede 9 bin 266 personelle gerçekleştirilen denetimler sonucunda tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 1227 kişi ile 1073 işletmeye toplamda 1 milyon 531 bin 837 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Sosyal medya hesabından denetimlerle ilgili tabloyu paylaşan Vali Köşger şöyle dedi:

"Kıymetli İzmirliler. COVID-19 denetimleri bütün ilçelerde devam ediyor. İlaveten Güvenlik Güçleri de denetliyor. Ama bu mücadele ancak sizlerin duyarlılığı ve oto-kontrolü ile kazanılabilir. Haydi İzmir birlikte başaralım"