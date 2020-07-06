İzmir'de son bir yılda çıkan yangınların yüzde 42'si sigara izmaritinden kaynaklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, son bir yıl içinde şehirdeki yangınların yüzde 42'sinin sigara izmaritinden kaynaklandığını açıkladı. Sigara kaynaklı yangınların verdiği hasar ise 147 milyon liraya ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2019 yılının son altı ayı ile 2020 yılının ilk altı ayını kapsayan yangın raporunu açıkladı. Rapora göre bir yılda İzmir genelinde; bina, iş yeri, fabrika, otluk ve makilik alanlar ile araçlar başta olmak üzere 10 bin 859 yangın çıktı. Bu yangınların yüzde 42'si (4 bin 590) sigara izmaritinden çıktı.

Bir yılda 352 kuş kurtarıldı

Sözcü'de yer alan habere göre itfaiye ekiplerinin yoğun olarak mesai harcadığı bir diğer konu ise hayvan kurtarma. Bir yılda bin 634 kedi kurtarılırken yine 122'si köpek, 352 kuş olmak üzere birçok canlının da yeniden hayata tutunması sağlandı.

34 kişiye yüzük operasyonu

Türkiye'de ilk kez İzmir'de kurulan AKS 110 ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, 318 trafik kazasına müdahale edildi. Yine rapora yansıyan bir diğer veriye göre, binada mahsur kalan 163 kişi kurtarıldı. Ayrıca 34 kişi ise parmaktan çıkarılamayan yüzükleri için itfaiyeye başvurdu.

100 ihbardan 18'i asılsız

Öte yandan İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na son bir yılda 5 bin 292 ihbar yapıldı. İhbarlardan 977'si asılsız çıktı. Son bir yılda çıkan yangınlardan dolayı, ortaya çıkan hasar ise 147 milyon 667 bin 685 TL'yi buldu.

Yine rapora göre bu yangınların bin 943 kısa devre, 133'ü baca nedeniyle yaşandı. 106 olay kayıtlara ‘şüpheli’ olarak geçerken, açık ateşten 2 bin 855, kundaklamadan kaynaklı 41, kasıtlı olarak 30, yıldırım düşmesi sonucu ise 14 yangın çıktığı bildirildi.

Rutin tatbikatlar sürüyor

Bir yılda ekili veya çöplük alanlarda 6 bin 220 yangın çıkarken, bina yangınlarının bilançosu ise bin 923 olarak kayıtlara geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sık sık yaşanan yangın, kaza, hayvan kurtarma gibi birçok olaya müdahaleye her an hazır. İtfaiye ekipleri rutin tatbikatlarını sürdürüyor.