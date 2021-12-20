İzmir'de simide yüzde 20 zam geldi

İzmir'de simit ve boyoza yüzde 20 daha zam yapıldı. 2,5 TL’den satılan boyoz ve simidin fiyatı 3 TL’ye yükseldi. İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, "Maliyetler çok yükseldi. Zamlara yetişemiyoruz, mecbur kaldık" dedi.

Döviz kurundaki yükselişle birlikte derinleşen ekonomik kriz, İzmirli yurttaşların değişmezi boyoz ve simidin fiyatını yine artırdı. 1 Ekim'de 2 liradan 2.5 TL’ye yükselen boyoz ve simidin fiyatı 80 günde ikinci zamla 3 liraya çıktı.

İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, yüksek maliyetler nedeniyle zam yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti. Erişen, "Yeni tarife ya bu haftadan ya da 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak. Bununla ilgili karar kısa sürede belli olacak. Gevrek ve boyozun fiyatını istemeye istemeye 3 liraya çıkardık. Zamlara yetişemiyoruz. Sabah kalktığımızda yeni zam görüyoruz. Girdi maliyetleri çok yükseldi" diye konuştu.

İzmir'de gevrek 2,5 lira olduktan sonra satışları düşen bir esnaf, "Yarım gevrek" satışı başlatmıştı. (ANKA)