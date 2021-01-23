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İzmir’de sağlık personeline saldırı

23 Ocak 2021 20:52

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir kişi, sağlık personeline saldırıda bulundu. Sağlık personeli saldırıya karşı koyarken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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