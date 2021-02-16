İzmir'de saatteki hızı 70 kilometreyi geçen fırtına: Bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar köklerinden söküldü

Deprem, sel ve hortumla boğuşan İzmir bu kez şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. İzmir'de saatteki hızı 70 kilometreyi aşan fırtına çok sayıda ağacı kökünden söktü, bazı binaların çatılarını uçurdu. Dalgaların boyu metrelerce yükselirken, vapur seferleri de iptal edildi. İzmir'in kuzey ve yüksek kesimlerinde ise şiddetli kar yağışı etkili oluyor.

İzmir'de akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, yurttaşlara zor anlar yaşatıyor. Saatteki hızı 70 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle sokakta yürümenin güçleştiği kentte, vapur seferleri iptal edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ’den yapılan açıklamada saat 15.15’ten itibaren yolcu vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu. Kuvvetli rüzgarın etkisini artırması nedeniyle daha önce devam etmesine karar verilen Bostanlı-Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferlerinin de kaldırıldığı bildirildi.

Alsancak Vapur İskelesi’ne vapura binmek için gelen yurttaşlar, geri dönmek zorunda kaldı. Denizdeki dalgaların boyu metrelerce yükselirken, Karşıyaka, Konak, Güzelbahçe, Seferihisar, Narlıdere ve Balçova gibi ilçelerde çok sayıda ağaç köklerinden söküldü. Birçok evin çatısı uçtu. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın sabaha kadar süreceğini bildirdi.

Diğer yandan, Bergama, Dikili, Kemalpaşa gibi İzmir'in kuzey ve yüksek ilçelerinde ise kar yağışı etkili oldu. Özellikle Bergama'da Doğu Anadolu Bölgesi'ni aratmayan kar manzaraları kaydedildi.