İzmir'de piyasa değeri 2,2 milyon TL olan 4 bin 645 litre sahte alkol ele geçirildi

İzmir'de düzenlenen operasyonda, insan sağlığına zararlı ve uygunsuz koşullarda üretildiği tespit edilen 4 bin 645 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi ve 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde alkollü içki ürettiği belirlenen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki iş yeri, depo ve araçlarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan 5'er litrelik bidonlar halinde 4 bin 645 litre etil alkol, 3 bin 495 sahte etil alkol etiketi, 220 aroma kiti, 5 litre sahte viski, 7 milyon 850 bin çeşitli markada bandrolsüz makaron ile 300 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.