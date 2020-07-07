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İzmir’de ormanlık alanda yangın

07 Temmuz 2020 23:36

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangın kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Mahallesi Yüksek Vadi Evlerine yakın bir noktadaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde yangın kontrol altına alındı. (İHA)

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