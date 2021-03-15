İzmir'de konut satışları 2021'in şubat ayında yüzde 39,2 oranında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2020 yılı şubat ayında İzmir’de 7 bin 669 olan konut satışı, 2021 yılı şubat ayında yüzde 39,2 oranında azalarak 4 bin 659 oldu.

Konut satışlarında İstanbul, 15 bin 929 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 757 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 4 bin 659 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla; 27 konut ile Bayburt, 31 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Tunceli oldu.

İzmir’de bin 335 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,7 oranında azalarak bin 335 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 28,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 4 bin 510 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 716 konut satışı ile Ankara ve bin 335 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir’de ikinci el konut satışlarında 3 bin 324 konut el değiştirdi

İzmir’de ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 oranında azalarak 3 bin 324 oldu. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 71,3 oldu.

İkinci el konut satışlarında İstanbul 11 bin 419 konut satışı ve yüzde 20,2 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 71,7 oldu. Ankara 6 bin 41 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 3 bin 324 konut satışı ile İzmir izledi.

İzmir'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,8 oranında azalarak bin 6 olarak gerçekleşti. İzmir’de şubat ayında satışı yapılan konutların yüzde 21,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 21,4’ünü ilk satış, yüzde 78,6’sını ise ikinci el satışlar oluşturdu. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 174 konut satışı ve yüzde 21,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Bayburt ve Hakkari oldu. Ardahan ilinde ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.

Konut satışlarında Buca birinci

Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelere göre İzmir'de, 2021 Şubat ayında en fazla konut satışı Buca’da gerçekleşti. 2021 Şubat ayında Buca’da 514 konut satılırken, Buca’yı 474 konut satışı ile Karşıyaka, 371 konut satışı ile Torbalı, 332 konut satışı ile Menemen, 315 konut satışı ile Karabağlar, 284 konut satışı ile Çiğli, 275 konut satışı ile Bornova, 245 konut satışı ile Bayraklı ve 213 konut satışı ile Konak takip etti.