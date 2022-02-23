İzmir'de KHK eylemi: İşimizi geri alacağız

Eğitim Sen İzmir 2 No'lu Şube, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) çalıştıkları kurumlardan ihraç edilenlerin görevlerine döndürülmeleri talebiyle başlattığı oturma eylemini 200'üncü haftasında da sürdürdü. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik'in de destek verdiği eylemde "İşimizi geri alacağız" sloganı atıldı.

Karşıyaka Çarşı girişindeki oturma eylemine KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik’in yanı sıra çok sayıda sendika üyesi katıldı. “İhraç tecrittir. Tecrit insan hakları ihlalidir. Hak ihlallerine hayır. İşimize geri döneceğiz” ve “Oturma eylemimiz 200. haftasında” yazılı pankartların açıldığı oturma eyleminde sık sık “Hak, hukuk, adalet” ve “İşimizi geri alacağız” sloganları atıldı.

"İktidarı yönetmeye talip olanlar önce adaletli olmakla yükümlüdürler"

Grup adına basın açıklaması yapan Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Veysel Beyazadam, toplumun her kesiminde adalet arayışının devam ettiğini belirterek, “Medeni toplumlarda iktidarı yönetmeye talip olanlar önce adaletli olmakla yükümlüdürler. Ne yazık ki gelinen günler içerisinde bakıldığında, ülkenin son 20 yıllık geçmişinde bu adaletten yoksun olunduğundan dolayı tarihe kara bir leke olarak geçmiş durumda. Tekçi, otoriter, gerici yaklaşımlar, maalesef bu toplumdaki insanlara dayatılan bir kadermiş gibi sunuluyor. Bugün ifade edildiği gibi Urfa’da Şenyaşar Ailesi’nin de adalet arayışı var, aynı şekilde Aliağa’daki emekçilerinde adalet arayışı var. Cumartesi Anneleri’nin adalet arayışları da hala gündemde yerini koruyor. Kamuyu yönetenler özellikle toplumun refahını sağlamakla yükümlüdürler” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise şunları söyledi:

"OHAL hukuksuzluğunda 6 yıllık süreci geride bıraktık"

“Türkiye’de, OHAL hukuksuzluğu, 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından ilan edilen sivil darbe süreciyle başlatılan anayasasızlık süreci açıktan faşizmin, otoriterliğin, tek adam rejiminin kurumsallaşmaya çalıştığı 6 yıllık süreci geride bıraktık. Ve bugün 200’üncü haftasında İzmir’deki kamu emekçileri, bu baskıya, bu hukuksuzluğa karşı direnişlerini devam ettiriyorlar. Bu 200 haftada Karşıyaka çarşı esnafının ve İzmir halkının bu eylemimize göstermiş olduğu dayanışmaya da teşekkür ediyoruz.”