İzmir'de kadın cinayeti: Önce eşini öldürdü, ardından çocuklarını yaraladı!

İzmir'in Bergama ilçesinde bir boya ustası, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra çocuklarını da yaraladı. Olayın ardından intihara teşebbüs eden adam ve durumları ağır olan 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalıştığı öğrenilen Baykent Ü. (42), iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Saime Ü.'ye (40) saldırdı. Kaçmaya çalışan eşini evin kapısının önünde öldürdü.

Daha sonra çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü.'yü (5) yaralayan Baykent Ü., aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.'nün cansız bedeni ile yaralı haldeki Baykent Ü. ve 2 çocuğuyla karşılaştı.

Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Baykent Ü.'nün psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)