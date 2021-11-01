İzmir'de kadın cezaevindeki tutukluya istihbarat polislerinden avukat gibi ziyaret

Bengisu Ravza Demirel hasta tutuklu Ali Osman Köse’ye özgürlük isteyen afişler astığı iddiası ile 7 Eylül’de tutuklandı. İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Demirel’in, 18 Ekim günü “Avukatın geldi, avukat görüşüne gidiyorsun” denilerek tek tutulduğu hücresinden çıkarılıp 3 istihbarat polisi ile görüştürülmeye çalışıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan Demirel’in dilekçesinde, “Söz konusu şahısların istihbarat polisi oldukları kurum 2. müdürü ve hapishane savcısı tarafından onaylanmıştır. Bu durumda polislerin avukat değilken kendilerini avukat olarak tanıtmaları görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır. Müvekkilimiz kabinde bulunan 3 şahsı tanımadığını ve görüşmek istemediğini belirtmesine rağmen gardiyanlar kapıyı açmamıştır” denildi.

Müvekkilin yapılan uygulamanın işkence olduğunu söylemesi üzerine, polislerin “‘Sen işkence nedir biliyor musun? Aradaki cam olmasa biz sana gösterirdik işkencenin ne olduğunu. Bir dahaki sefere gösteririz belki’” cevabı verdiği belirtilen dilekçede, nöbetçi müdürün Bengisu’nun ailesine polislerin savcı talimatıyla içeri alındığını söylediği kaydedildi.