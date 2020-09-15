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İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı

15 Eylül 2020 08:49

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyuda gazdan zehirlenen 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kuyuda mahsur kalan 1 kişi de kurtarıldı.

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