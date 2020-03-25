"İzmir'de iki ilçede sağlık çalışanlarının testi pozitif çıktı" haberini yapan muhabir "korku yaratmak" iddiasıyla ifadeye çağrıldı

İz Gazete muhabiri Tugay Can, "İzmir’de farklı iki ilçede sağlık çalışanlarının testi pozitif çıktı!" haberi nedeniyle "halk arasında korku yaratmak" iddiasıyla ifadeye çağrıldı. Aldığı bilgiyi defalarca teyitlediğini söyleyen Can, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İz Gazete muhabiri Tugay Can, "İzmir’de farklı iki ilçede sağlık çalışanlarının testi pozitif çıktı!" haberi nedeniyle İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifade vermeye çağrıldı.

İz Gazete'nin haberine göre, Can’ın çağrılma gerekçesi, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturmak" olarak açıklandı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Tugay Can "Biz doğru bildiğimiz yolda halka doğru haberi ulaştırmak için işimizi yapmaya devam edeceğiz. Öte yandan yaptığımız haber hiçbir yetkili kurum tarafından yalanlanmadı, ben halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğim" dedi.