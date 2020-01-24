İzmir’de gözaltına alınan 25 HDP’li yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı

İzmir’de gözaltına alınan 25 HDP’li yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl ve ilçe yöneticileri ile üyelerinin de aralarında olduğu yaklaşık 25 kişi savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla bugün mahkemeye sevk edilmişti.

21 Ocak’ta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 2014 yılında açılan dosya soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP’liler, Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) çalışmalarını yürüttükleri gerekçesiyle “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla gözaltına alındıkları belirtilmişti. Aralarında HDP Konak İlçe Eş Başkanı Hayat İzgi, HDP il yöneticisi Ramazan Efendioğulları ve Mustafa Koyuncu'nun da aralarına olduğu 25 kişi serbest bırakıldı.