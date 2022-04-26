İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi 7401 Sokak'taki geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının, personel yemek molasındayken çıktığı öğrenildi.



Yangının çıktığı bölgede iş yeri bulunan Ali Emin Kocabıyık, "Burası bir geri dönüşüm işleme tesisi. Bu balyaların hepsi birbirine bağlı, biri tutuşunca hepsi kibrit gibi yandı. Büyük korku yaşandı. Şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını duyduk. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, polis iş yeri personelinin ifadesine başvurdu. Yangın alanını gören güvenlik kameraları da incelemeye alındı. (DHA)