İzmir'de doktora enjektörlü saldırı

İzmir’de Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ümit Kağan Arpacı, polis nezaretinde adli muayene için getirilen Ö.Ö. ve C.Ç.'nin saldırısına uğradı. İki saldırgan, masanın üstündeki enjektörleri Arpacı’ya fırlattı. Arpacı, saldırganlardan şikâyetçi oldu.

Olay, dün akşam saat 20:30'da Bornova’daki Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Nöbetçi doktor Ümit Kağan Arpacı, polis nezaretinde adli rapor için getirilen Ö.Ö. ve C.Ç.'yi muayene odasına aldı. İddiaya göre; iki şahıs, perde arkasında soyunmalarını isteyen Arpacı’ya hareket içerikli sözlerle yanıt verdi. Şahıslardan biri, masayı tekmeledi ve etrafındaki enjektörleri Arpacı'ya doğru fırlattı. Tekmelenen masanın çarpması nedeniyle Arpacı’nın kolunda zedelenme meydana geldi. Enjektörlerden bazılarının koltuğa saplandığı öğrenildi. Doktor Arpacı, daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden darp raporu alıp şahıslardan şikayetçi oldu.

İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı: Kaygıyla izliyoruz

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, son dönemde hekimlere yönelik saldırıların iyice arttığını vurguladı. Çamlı, şunları söyledi:

"Sağlıkta şiddet can yakıcılığıyla devam ediyor. 'Emek bizim, söz bizim' mücadelesinin en önemli maddelerinin biri sağlıkta şiddete karşı caydırıcı bir yasanın çıkmaması. Elle tutulur somut bir adım atılmadığını görüyoruz. Son dönemde bazı kesimlerin sorumsuz açıklamaları ve hekimleri hedef göstermelerini kaygıyla izliyoruz. Topluma adanmış kutsal mesleği yerine getirmeye çalışan bir grubu itibarsızlaştırma süreçlerinin şiddetin artmasında rolü var. Bornova'da saldırıya uğrayan hekim arkadaşımızın yanındayız, süreci takip ediyoruz."