İzmir’de depremzedelere ödenen kira yardımı geri istendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir depreminde evleri yıkıldığı için 16 aydır kira yardımı yaptığı 90 depremzededen Şubat ayı için yatırılan 1150 TL’lik parayı geri istedi. Depremzedelere gönderilen tebligatta “İki gün içinde iade etmezseniz yasal yolla tahsil edilecek” ifadeleri yer aldı.

117 kişinin öldüğü İzmir depreminin üzerinden 16 ay geçti. TOKİ tarafından para karşılığı, 117 depremzededen 90’ına konut yapıldı. 27 depremzedeye ise ev yapılmadı. edildi. Ocak ayında proje alanlarına yapılan evlerin anahtarları teslim edildi ancak konut sahipleri evlerine giremedi. Dairelerdeki eksikliklerin yapılması için ustalar tekrar çağrıldı.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez'in haberine göre, depremzedelere 16 aydır 1150 TL kira yardımı yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, para yatırdığı 90 hak sahibinden Şubat ayı için ödenen paralarının iadesini istedi. Depremzedelere yazı gönderen ve iki gün içerisinde ödemeleri istenen yazıda, “Ocak ayında konutlar teslim edilmiştir. Şubat ayı kira yardımı devam etmiştir. İki gün içinde iade ediniz. Aksi halde yasal işlem yapılacaktır” denildi.

Tebligatlar için depremzedeler “Bize sadece anahtar verdiler. Elektrik ve su bağlı değil, asansör çalışmıyor. Üstelik evin birçok masrafı var. Anahtar verince ev teslim olmuyor. Evimize daha su, elektrik faturası gelmeden icra kâğıdı gelecek. Devlet depremzedenin 1150 lirasına göz dikti. Tebligatları oturamadığımız, boş olan evlerimize göndersinler” diyerek tepki gösterdi.