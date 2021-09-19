İzmir'de depremzedeler boş senet imzalamak zorunda kaldı; "İmzalamazsak kredi ve hak sahipliği imkânı tanınmayacaktı"

İzmir’de geçen yıl meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan 6 bin 828 kişiye AFAD tarafından boş borçlandırma senetleri imzalatıldığı tespit edildi. Depremzedelerden Taner Duman "İmzalamazsak 60 gün içerisinde hiç hak sahibi olamayacağımız söylendi” dedi.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, AFAD İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde evlerini kaybeden depremzedelere yeniden bina yapmak için yedi ayrı proje alanı belirledi. 1819 binayı yıkan AFAD, evlerin tapusunu da Hazine üzerine geçirdi. Depremzedelere de bu sırada taşınma ve kira yardımı yapılırken eşya yardımı yapılmadı.

AFAD'ın hak sahipliği başvurulan depremzedelere 2 yıl ertelemeli 20 yıl faizsiz kredi verileceğini belirterek boş bir senet imzalattığı tespit edildi. Senetteki para miktarının binalarım yapım maliyetine göre belirleneceği söylendi.

657’si ticarethane sahibi 6 bin 828 depremzede, Ziraat Bankası’nın ödenecek miktarı boş bırakılan borçlandırma ve taahhütname senetlerini imzalamak zorunda kaldı.

Depremzede Taner Duman, süreci şöyle açıkladı: “Bunun suç olduğunu bile bile imzaladık. İmzalamazsak 60 gün içerisinde hiç hak sahibi olamayacağımız söylendi. Bize bilgi verilmeden tapularımız Hazine’ye geçti, kamulaştırıldı. Devletin bana nasıl bir bina yapacağını, metrekaresini, katlarımızı ve daha doğrusu yapılacak binanın ne kadara mal olacağını dahi bilmiyoruz. Senetleri imzalamazsak kredi ve hak sahipliği imkânı tanınmayacaktı. Çaresiz borç miktarını bilmediğimiz senede imza attık”

İzmir depreminde 115 kişi hayatını kaybetmişti.