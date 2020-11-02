İzmir'deki depremle ilgili 'provokatif paylaşımlara' 3 tutuklama

İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan 'tahkir edici' paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

İnce, "Tahrik edici içeriklerin karşısında biz duracağız. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 69 paylaşım, 52 şahıs tespit ve işlem yapıldı. 19 gözaltı yapıldı. 3 kişi tutuklandı. Ekipler siber devriyeye devam ediyor" dedi.