İzmir'de depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda çürük raporu sonrası ev sahipleri evlerini satarak taşınmış, 'mantolamayla oturum devam etmiş'

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,9’luk depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'na 2012 yılında çürük raporu verildiği, bina sakinlerinin yıkım için anlaşamayınca ev sahiplerinin bazılarının evlerini satarak taşındığı öğrenildi. Binada, çoğunlukla kiracıların oturduğu da iddia edildi.

'Mantolama yapıldıktan sonra oturmaya devam etmişler'

Rıza Bey apartmanının hemen arkasındaki binada yaşayan İrfan Güneş, “Ben de çürük raporunun verildiğini duydum. Daha sonrasında güçlendirme yapılmış ve mantolama ile bu iş kapatılmış. Zor bir durum. Allah insanlara yardım etsin. Mantolama yapıldıktan sonra insanlar oturmaya devam etmişler. Sonuçta bina doluydu. Bizim binamızda da hasar var ama küçük düzeyde. Bunlar yapıyla alakalı kusurlardır” dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Mehmet Kaplan ise, “2012 yılında çürük raporu alınmış ama ona rağmen oturanlar vardı. Bu binada oturanlar büyük ihtimalle bu raporu biliyordu ama çoğu da kiracıydı ev sahibi değildi. Aşağı katlarda tadilat yapıldı. Güzellik salonu ve dükkanlar vardı. Onlardan kaynaklanmış olma ihtimali de var” diye konuştu.

Rıza Bey apartmanının yakınında oturan Bedri Onur, “Binanın çürük raporu varmış. Hatta orada oturan birkaç tane arkadaşım vardı onlar tehlikeli olduğu için evlerini satıp gittiler. Bu binanın dayanıksız olduğunu biliyorlardı. Güçlendirme oldu ama fayda etmeyince satıp gittiler. Değerli, merkezi bir yer ama binalar güçlü değil” diye konuştu.

Doğanlar'da toplantı yapılmış, sonuç alınamamış

Depremde yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında ‘çürük’ raporu verdiği ortaya çıkmıştı. Düzenlenen raporlarda her iki binanın da deprem riski taşıdığı belirtilirken, apartman sakinlerinin uyarıldığı iddia edildi.

Bina sakinlerinin talebi üzerine Doğanlar Apartmanı hakkında düzenlenen rapor sonrasında iddiaya göre yetkililer, Dokuz Eylül Deprem Uygulaması’ndan rapor alınmasını tavsiye etti. Bunun üzerine konuyu değerlendirmek üzere zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşmaya varamadı. Bazı daire sakinleri rapor alınması konusunda görüş bildirirken, bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı ileri sürüldü.