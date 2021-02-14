İzmir'de de kar yağışı başladı

İzmir'in kuzey ilçelerinden Bergama ve Kınık ile bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Sabah saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurun etkili olduğu İzmir kent merkezinde, hava sıcaklıkları iyice düştü. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. İzmir'in kuzey ilçelerinden Bergama, Kemalpaşa ve Kınık'ta ise kar daha fazla etkili oldu.