İzmir'de de kar yağışı başladı

İzmir'in kuzey ilçelerinden Bergama ve Kınık ile bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Sabah saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağmurun etkili olduğu İzmir kent merkezinde, hava sıcaklıkları iyice düştü. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. İzmir'in kuzey ilçelerinden Bergama, Kemalpaşa ve Kınık'ta ise kar daha fazla etkili oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler ile Karayolları ekipleri yollarda önlem aldı. Bozdağ, Nif Dağı ve Yamanlar Dağı ile Manisa'nın Spil Dağı ve Yunt Dağı da beyaza büründü. Gece saatleri ile birlikte kar yağışının kuzeyden iç kesimlere doğru ilerleyeceği belirtildi. Tarımsal üretimle uğraşanlar için ise don uyarsıı yapıldı.