İzmir'de cemevlerinin ibadethane sayılmasına AKP'den ret oyu

Gündeme Bakış'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önerisi ile cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planlarına işlenmesi konusu Büyükşehir Belediyesi'nin aralık ayı toplantısında gündeme gelmişti. Öneri, hukuk ve imar komisyonlarına sevk edilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, cemevlerinin ibadethane statüsüne alınmasının imar planına işlenmesiyle ilgili çalışma başlattı. Konu aralık ayındaki meclis toplantısında hukuk ve imar komisyonlarına sevk edildi. AKP, her iki komisyonda da ret oyu kullandı. Öneri CHP'li meclis üyelerinin çoğunluğu sağlamasıyla komisyondan geçti.

AKP'li üyeler reddetti

Hukuk ve İmar komisyonları öneriyi görüşürken, AKP'li meclis üyelerinin öneriye ret oyu verdikleri belirtildi. Öneri CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. AKP'li meclis üyelerinin, "Bu öneri yasaya aykırı. Yasaya göre cami, mescit, sinagog ve kiliseler ibadethane olarak kabul ediliyor. Cemevlerini ibadethane olarak görme yetkisi belediyede değil. Bu yasa koyucuya ait bir görev. Bunun için de yasal bir düzenlemesi yapılması lazım" dediği aktarıldı.

CHP'li meclis üyeleri ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuyla ilgili kararının olduğu, cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planına işlenmesi konusunda bir sıkıntı olmadığını belirtti.

CHP kabul etti

CHP'li meclis üyeleri ise ''AİHM'in konuyla ilgili kararının olduğu, cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planına işlenmesi konusunda bir sıkıntı olmadığını'' belirtti. Öneri, CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Önerinin pazartesi günü gerçekleşecek İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında görüşülmesi bekleniyor.