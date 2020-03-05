İzmir’de asfalt çöktü, araçlar çukura gömüldü

İzmir'de etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukura düştü. Dün gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları meydana gelirken, yağış sebebiyle trafikte aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Trafik polisleri, şehrin birçok noktasında sıkışıklığı açmak yoğun çaba sarf ediyor.

Alpaslan Mahallesi 1620/12 sokakta da yağış sebebiyle asfaltta çökmeler meydana geldi. Biriken sular halka zor anlar yaşatırken, iki otomobil oluşan çukurlara düştü. Maddi hasar meydana gelen araçlar çekici yardımıyla çıkarılırken, sokağa gelen ekipler hem temizlik hem de çöken bölgeyi doldurmak için çalışmalara başladı. Aracıyla oluşan çukura düşen sürücü, "Yağmur sebebiyle her yer kilit durumdaydı. Ben de işe yetişmek için ve yolu biraz olsun kısaltmak için bu sokağa girdim. Önümden iki araba döndükten sonra ben de döndüm." ifadesini kullandı.

Mahalle sakinleri de hemen her yağmurda sokaklarında benzer görüntülerin olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Uzun yıllardır aynı mahallede oturduğunu söyleyen Yusuf Yurt (55), "50 senedir burada oturuyorum. Maalesef bu durum İzmir'in çilesi. Yetkililere defalarca söylememize rağmen ne yazık ki sonuç alamadık." diye konuştu. (DHA)