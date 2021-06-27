İzmir'de asbest tehlikesi: "Pandemi bitse de İzmirliler maskesini çıkarmamalı"

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, İzmirlilere maske uyarısında bulunarak, "Pandemi bitse de İzmirliler maskesini çıkarmamalı" dedi. İzmir'de 118 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminde hasar alan 80 bine yakın binanın yıkım işlemlerinin asbest tehlikesini ortaya çıkardığı belirtildi.

Yıkımı yapılan binalardaki inşaat malzemelerinde kanserojen etkisi olan asbest mineralinin bulunduğunu belirten Ensari, "Maskeli olmak İzmir halkına pandeminin desteğidir. En azından bu yolla zararlı partikülleri solumamış olurlar. Pandemi bitse de İzmirliler maskesini çıkarmamalı" diye konuştu.

Ensari, 'katil toz' olarak bilinen asbest mineralinin maruz kalınması durumunda, başta kanser olmak üzere ciddi hastalıklara sebebiyet vereceğini ileri sürdü. Ensari, asbestin, maruz kalma yoğunluğuna bağlı olarak 5 yıl ya da 20 yıl içinde kanser vakalarını ortaya çıkaracağını aktarırken, şöyle konuştu:

"Elazığ daha çok etkilendi"

"Elazığ halkı deprem sonrası yoğun miktarda asbeste maruz kaldı. Çünkü o dönem pandemi ve maske yoktu. Şimdi İzmir'de de aynı durum yaşanıyor. Kentsel dönüşüm ve deprem sonrası hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Bu binalarda kullanılan asbest yıkımla birlikte açığa çıkıyor. Pandeminin İzmir halkına bir desteğidir maskeli olmak. En azından bu yolla ciddi miktarda partikülleri solumamış oluyorlar. Tıbbi maskeler belli partiküllere kadar koruyucu olabilir. Asbest maruziyetini yok etmek istiyorsanız daha gelişmiş ffp3 maskesi kullanmalısınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kendi yıktığı binalar da var. Bu binalarda ve birçok yıkım alanında da asbest raporu alınmıyor. Bu nedenle ortama ciddi miktarda salınımı söz konusu oluyor."

Tunç Soyer'e sunum yaptılar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e İzmir'de asbest tehlikesi ile ilgili ayrıntılı bir sunum yaptıklarını belirten Mehmet Şeyhmus Ensari şöyle devam etti:

"Sayın Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanları bazında Asbest Söküm Uzmanları Derneği'ne ilk randevuyu veren kişi olmuştur. Kendisine sunum yaparak İzmir için tehlikenin ne boyutta olduğunu anlattık. Aliağa Gemi Söküm Merkezi ve şehir merkezindeki yıkımlarla açığa çıkan asbest konusunda bilgi verdik. Tunç başkan gerekli iş birliğini yapacaklarını söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Belediyelerin mutlaka asbest söküm uzmanı istihdam etmesi gerekir. Çünkü Asbest inşaat veya çevre mühendislerinin anlayabileceği bir konu değil. Uzmanlık gerektirir. Nasıl ki bomba olduğu zaman bomba imha uzmanı geliyorsa asbest olan yere de asbest söküm uzmanı gelmeli." (ANKA)