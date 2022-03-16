İzmir'de AKP'li belediye 706 bin metrekarelik 11 tarlayı satışa çıkardı

İzmir'de AKP'li Bergama Belediyesi, yaklaşık 706 bin metrekarelik 11 tarlayı 60 milyon 660 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

AKP'li Bergama Belediyesi, Ayasköy, Kurtuluş, Çitköy, Aşağıkırıklar ve Tekkedere mahallelerindeki tarla vasıflı 11 araziyi satışa sundu. Yaklaşık 706 bin metrekarelik 11 tarla için toplamda 60 milyon 660 bin TL'lik muhammen bedel belirlendi. İhalenin, Bergama Belediyesi Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda 29 Mart'ta yapılacağı duyuruldu.





Bergama Belediyesi, bu ay başında da 236 bin metrekare büyüklüğünde 17 tarım arazisini satmak için ilana çıkmıştı. Dağıstan, Ahmetbeyler, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Kadıköy ve Alibeyli köylerindeki 17 tarım arazisinin satışı için 26,3 milyon TL bedel belirlenmişti. Bu satışlar için ihale tarihi ise 22 Mart olarak açıklanmıştı. (ANKA)