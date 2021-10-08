İzmir'de 85 adet kamu lojmanı satışa çıkarıldı

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 85 kamu lojmanını satışa çıkardı. Satış ihalesi 13 - 27 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Toprak Mahsulleri Ofisi, PTT ile Milli Piyango İdaresine ait olan toplam 85 adet lojmanın satış ihaleleri, 13 - 27 Ekim 2021 tarihleri arasında 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Binası Anadolu Caddesi 41/2 Bayraklı/İzmir adresinde gerçekleştirilecek.

Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Konak Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.