İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilene göre ise, depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.

AFAD verilerine göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 13:02 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16,10 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin verilene göre ise, depremin büyüklüğü 4,4 olarak ölçüldü.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alındı.