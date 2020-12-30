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İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

30 Aralık 2020 16:53

AFAD'dan alınan bilgiye göre; İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 16.40'ta gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4,3 olduğu açıklandı. 

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