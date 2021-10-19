İzmir'de 3,5 ay önce evi kamulaştırılan cami görevlisi yaşamına son verdi

İzmir Bergama Kozak yolu üzerindeki Osmanlı Camisi'nde tuvalet görevlisi olarak çalışan 42 yaşındaki Hüseyin Güleç evinde intihar etti. Bergama’da Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'Acele kamulaştırma' ile temmuz ayında Güleç’in evine el konulmuştu.

Bergama Kozak yolu üzerindeki Osmanlı Camisi'nde tuvalet görevlisi olarak çalışan 42 yaşındaki Hüseyin Güleç bugün evinde intihar etti. Güleç'in evine 3 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında 100 bin TL karşılığında el konulmuştu.

Bergama'da yaşayan Burak Üstün adlı bir yurttaş sosyal medyada yaptığı paylaşımda Güleç'in iki ay boyunca ev aradığını ancak bulamadığını öne sürdü. Güleç paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu haberi okudum ve o kadar üzüldüm ki. 100.000 civarı para verilip evinden çıkarıldı bu vatandaş. Günlerce ev aradı, şahsen tanıyorum. Bir tane ev bulamadı, ne yapacağım diye belki 2 aydır kıvranıyordu. Esnafa, tanıdıklarına hep yalvardı ev bulun diye. Bulamadı, bulunamadı. (O ücrete zaten ev yok) Cami tuvaletinde bekçilik yaparak ne kadar para kazanılır ayrıca. Bazı değerleri o kadar hızlı yitiriyoruz ki. Fayda sağlamak uğruna birçok kişi mağdur oluyor. Birçok konuda. Bir iş yapılacaksa muhatap olacağınız insanların cansız değil, insan olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Allah gani gani rahmet eylesin."

Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi kapsamında 134 parsel için çıkarılan acil kamulaştırma kararı sonrası bölge halkı protesto düzenlemiş ve evlerini terk etmeyeceklerini söylemişti. (ANKA)