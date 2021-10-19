İzmir'de 24 kadın hakkında açılan Las Tesis davası ertelendi

İzmir Alsancak’ta 5 Aralık 2019'da kadınlara yönelik saldırıları Las Tesis dansı ile protesto eden 24 kadın hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla açılan davanın 5'nci duruşması Bayraklı Adliyesi 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma, Zuhal Sert ve Ertürk Yılmaz’ın savunması ile başladı. Sert, eylemin yasadışı olmadığını, amacının kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; hakim, sanığın ifadesini tutanağa, "Eylemin yasadışı olduğu hakkında fikrim yoktu" şeklinde geçirilmesini istedi. Bu duruma itiraz eden sanık avukatı Hazal Aydın, hâkimin manipülatif sorular sorarak müvekkilini yönlendirdiğini belirtti.

Sanık Ertürk Yılmaz da dansa katılmadığını, eylemde fotoğraf çektiğini söyleyerek, eylemin yasal ve barışçıl bir eylem olduğunu söyledi.

Yılmaz'ın avukatı Ayşe Kaymak ise müvekkili hakkında toptancı yaklaşımla dava açıldığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Hakim, dosyada karar vermek üzere duruşmayı 31 Mart 2022'ye erteledi.