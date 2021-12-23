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İzmir'de 10 ton kaçak tütün ele geçirildi

23 Aralık 2021 08:41

İzmir'in Menderes ilçesinde, polis ekiplerinin 2 farklı depoya yaptıkları baskında 10 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.M.H isimli bir şüphelinin ilçeye bağlı Görece ve Cumhuriyet mahallelerinde depo tuttuğunu ve bu depolarda kaçak tütün sakladığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, savcılık talimatı ile belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan baskında, 2 farklı depoda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olduğu tahmin edilen toplam 10 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Kaçak tütünleri imha etmek üzere el koyan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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