İzmir davasında 17 kişi tahliye edildi, Aziz Koca, 'Örgüt iddiası ortadan kalkmıştır' dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin davada 17 sanık için tahliye kararı verildi. Mahkeme heyeti, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç'in tutukluluğunun devamına hükmetti. Karar ardından konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, "Sadece bir kişinin içeride kalması, diğerlerinin serbest bırakılması, örgüt iddiasını da ortadan kaldırmıştır" dedi.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile aralarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşma öncesinde gazetecilere açıklama yapan Aziz Kocaoğlu, ''Tahliye bekliyoruz. Arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz'' dedi.

Duruşmanın bugünkü celsesinde savcı, isnat olunan suçların vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta geçen süreyi göz önüne alarak tutuklu sanıklardan Tülay Azeri, Serdal Selçuk Savcı, Alaittin Eraslan, Ferit Faruk Boyacıoğlu, Murat Boyacıoğlu, Gökhan Boğazkesen ve Hüseyin Kırmızı'nın tahliyesini talep etti.

Daha sonra ise tutuklu sanıklar ve avukatlarının savunmaları alındı.

Sanıklardan Pervin Şenel Genç, ''örgüt kurmak ve yönetmekle'' suçlandığını belirterek, ''431 gündür bu acıyı yaşıyorum. Kimsenin başına gelmesin. Bir kurum yöneticilerini suçlamak bu kadar kolay mı?'' dedi.

Şenel, isnat edilen suçlamaların hiçbir delili olmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti.

Mahkeme kararını verdi: 17 tahliye

Mahkeme heyeti, 18 kişiden 17'sinin tahliyesine karar verdi. Heyet, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç'in tutukluluğunun devamına hükmetti.

Aziz Kocaoğlu: Örgüt iddiası ortadan kalkmıştır

Karar sonrası konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu şunları söyledi:

- Tutuklu bulunan 18 hükümlüden 17 tanesi çeşitli kararlarla serbest bırakıldı. Sadece Pervin Şenel Genç'in tutukluluğuna devam kararı verildi. Pervin Şenel Genç'in İzmir'e nasıl hizmet ettiğini hepimiz biliyoruz. Umuyorum ki Pervin Şenel Genç de özgürlüğüne kavuşacaktır.

- Sadece bir kişinin içeride kalması, diğerlerinin serbest bırakılması, örgüt iddiasını da ortadan kaldırmıştır.

- Mahkemenin kararı budur, ben bu süreçte önce İzmirli hemşerilerime, hangi görüşten olursa olsun, bize destek veren tüm İzmirli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Ayrıca, İzmirli tüm basın mensuplarına, 15 aylık süreç içerisinde, bu operasyon konusunda sürekli yanımızda durdukları için de teşekkür ediyorum.

- Başta CHP milletvekilleri olmak üzere, tüm milletvekillerimize, bakanlarımıza, sayın Cumhurbaşkanımıza da sonsuz teşekkürler ediyorum.