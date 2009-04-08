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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığ yaptığı açıklamada, "Rutin bir iş bölümü değişikliği. Murat Gök'ün yetkileri devam ediyor" dedi.

08 Nisan 2009 03:00

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı: Rutin bir iş bölümü değişikliği. Murat Gök'ün yetkileri devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Emin Özler, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün yetkilerinin devam ettiğini belirterek, 'Ama rutin bir iş bölümü değişikliği yapılmıştır' dedi.

Özler, yaptığı açıklamada, Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün yetkilerinin alınmadığını belirterek, Adalet Bakanlığının bu konuda talebi olmadığını ifade etti.

Gök'ün yetkilerinin devam ettiğini vurgulayan Özler, şunları kaydetti:

'Başsavcı Vekilimiz Mehmet Doğar ve benim tasarrufumla bir uygulama yapılmıştır. Murat Gök savcımızın, CMK 250 ile olan yetkileri devam etmektedir. Bundan sonra yerine Mehmet Sait Demiröz savcımız soruşturmalara devam edecek. Gök ise 8 ve 10 Ağır Ceza Mahkemelerinde duruşmalara çıkacaktır. Yetkisinin alınması söz konusu değil, rutin bir görev değişikliğidir. İş bölümünde bir değişiklik olmuştur. CMK 250 ile yetkili savcı sayımız İzmir'de 6'dır. Bunlardan 2'si duruşmalara çıkar, 4'ü soruşturmaları yürütür. Burada yapılan da rutin bir uygulama ve iş bölümü değişikliğidir. Başka bir neden yoktur, görülen lüzum üzerine bir değişikliğe gittik.'

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