İzmir Büyükşehir binası 200 ton hafifleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi binasındaki ekonomik ömrünü doldurmuş 2 bin 693 adet gaz beton dolgu güneşlik tek tek sökülüyor. Binanın denize bakan tarafında yer alan Atatürk silueti de söküm çalışmalarından zarar görmemesi için kaldırılacak. Silüet, güneşlik söküm işlemi tamamlandıktan sonra tekrar aynı yerine konulacak.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Büyükşehir Belediyesi, Konak’ta bulunan merkez binası cephesinde başlattığı çalışmalarla hem aşınmalardan dolayı meydana gelebilecek kopmalara karşı önlem alıyor hem de bina üzerindeki gereksiz yükleri azaltıyor.

Ekonomik ömrünü doldurmuş gaz beton dolgu güneşliklerin sökülmesiyle birlikte binanın 200 tonluk yükten kurtulması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi binasının denize bakan cephesindeki çalışmalar sırasında, buradaki Atatürk silueti de kaldırılacak.

29 Temmuz Cumartesi günü güneşlik söküm çalışmalarının başlayacağı bölümde yer alan Atatürk silueti, söküm işlemi bittikten sonra tekrar aynı yerine monte edilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez binasının dört cephesinde sürdürülecek çalışmaların sonunda, toplam 2 bin 693 adet güneşlik sökülecek.