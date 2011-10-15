T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon İZMİR (A.A)

15 Ekim 2011 00:24

-İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon İZMİR (A.A) - 14.10.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan İZFAŞ İdari İşler Müdürü Zeki Karatay, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, iddianamesi henüz hazırlanmayan İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon çerçevesinde tutuklanan sanıkların avukatlarından Tolga Yurdakul, nöbetçi mahkemeye yaptığı başvuruda müvekkili Zeki Karatay'ın tutukluluk süresinin gözönünde bulundurularak tahliye edilmesi talebinde bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme, operasyonun gerçekleştiği mayıs ayından bu yana tutuklu bulunan İZFAŞ İdari İşler Müdürü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Protokol Müdür Vekili Zeki Karatay'ın tahliyesine karar verdi. Karatay, karar gereği tutulduğu Buca Cezaevi'nden bu akşam tahliye edildi. -Operasyon- İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesinde başlatılan arama çerçevesinde, büyükşehirin yanı sıra Karabağlar ve Kuşadası belediyelerinde çok sayıda belgeye el konulmuş, bilgisayar kayıtlarının kopyaları alınmıştı. Operasyonda, aralarında belediye bürokratlarının da bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 34 kişiden 14'ü savcılık sorgusu, 3'ü ise mahkemede ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Operasyon sonucu, tahliyelerine karar verilen 3 kişinin de aralarında bulunduğu 17 kişi, ''usulsüz evrak düzenleme'', ''devleti zarara uğratma'', ''örgüt kurma'' ve ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlarından tutuklanmıştı.  Tutuklular arasında bulunan Serpil Keskin, Nagihan Genç ve Reha Pekerten, avukatların başvurusu üzerine 30 Eylül'de tahliye edilmişti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24