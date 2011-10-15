-İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon İZMİR (A.A) - 14.10.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan İZFAŞ İdari İşler Müdürü Zeki Karatay, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, iddianamesi henüz hazırlanmayan İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon çerçevesinde tutuklanan sanıkların avukatlarından Tolga Yurdakul, nöbetçi mahkemeye yaptığı başvuruda müvekkili Zeki Karatay'ın tutukluluk süresinin gözönünde bulundurularak tahliye edilmesi talebinde bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme, operasyonun gerçekleştiği mayıs ayından bu yana tutuklu bulunan İZFAŞ İdari İşler Müdürü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Protokol Müdür Vekili Zeki Karatay'ın tahliyesine karar verdi. Karatay, karar gereği tutulduğu Buca Cezaevi'nden bu akşam tahliye edildi. -Operasyon- İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Mayıs Pazartesi günü İzmir Büyükşehir Belediyesinde başlatılan arama çerçevesinde, büyükşehirin yanı sıra Karabağlar ve Kuşadası belediyelerinde çok sayıda belgeye el konulmuş, bilgisayar kayıtlarının kopyaları alınmıştı. Operasyonda, aralarında belediye bürokratlarının da bulunduğu 44 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 34 kişiden 14'ü savcılık sorgusu, 3'ü ise mahkemede ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Operasyon sonucu, tahliyelerine karar verilen 3 kişinin de aralarında bulunduğu 17 kişi, ''usulsüz evrak düzenleme'', ''devleti zarara uğratma'', ''örgüt kurma'' ve ''ihaleye fesat karıştırma'' suçlarından tutuklanmıştı. Tutuklular arasında bulunan Serpil Keskin, Nagihan Genç ve Reha Pekerten, avukatların başvurusu üzerine 30 Eylül'de tahliye edilmişti.