-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ARAMA İZMİR (A.A) - 02.05.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesinde arama yapılıyor. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla İzmir Büyükşehir Belediye Sarayı'na gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü mali büro ekipleri, bazı birimlerde arama yapıyor. Aramanın ihaleye fesat karıştırma ve usulsüzlük iddiasıyla yapıldığı, aralarında üst düzey bürokratların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.