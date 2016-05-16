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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 2,5 milyon liralık zimmet iddiası

Parayı zimmetine geçirmekle suçlanan müdür yardımcısının görevine son verildi

16 Mayıs 2016 21:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir şirketinde müdür yardımcısı olarak görev yapan C.Ö., hakkında zimmetine 2.5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ö.,’nün firmadaki görevine son verildiği açıklandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Tufan Hamarat’ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Korunması, İyileştirilmesi, Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (İZBELKOM) adlı firmada müdür yardımcılığı görevinde bulunan C.Ö., hakkında belediye avukatlarının şikâyette bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri C.Ö.'yü gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Ö., geçen cumartesi günü adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, firmadaki görevine yönetim kurulu kararıyla son verildi.

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