-İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda 3 tutuklama İZMİR (A.A) - 11.12.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan, mahkemece serbest bırakılan ancak cumhuriyet savcılığının itirazı sonucu haklarında yakalama kararı alınınca İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Kasım Salı günü düzenlenen operasyonun ardından mahkemece serbest bırakılan ancak cumhuriyet savcılığının yaptığı itiraz sonucu haklarında tutuklama kararı çıkarılarak İstanbul'da gözaltına alınan özel şirket yetkilileri F.B, M.B. ve G.B. İzmir'e getirildi. İzmir Adliyesine götürülen 3 kişi, nöbetçi mahkemece haklarında verilen tutukluluk kararı vicahiye çevrilerek cezaevine gönderildi. Haklarında tutuklama kararı verilen 3 kişinin arandığı bildirildi.