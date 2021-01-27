İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı: Vakum etkisi olacak; sahil bandından uzak durun

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji'den gelen şiddetli yağış ve fırtına bilgisinin ardından vatandaşlara sahil bandından uzak durmaları yönünde uyarı bildirileri dağıttı. Hava basıncının düşmesiyle denizde yaşanacak vakum etkisi nedeniyle suların yükselebileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışlı havanın etkisi altına giren İzmir için kırmızı alarm verdi. Fırtınanın saatteki hızı 100 kilometrenin üzerine çıkacak olan İzmir'de metrekareye 50- 60 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Özellikle deniz kenarı, dere yatağı ve zemin katlarda oturan yurttaşların dikkatli olması uyarısı yapıldı. Sıcaklıklardaki ani düşüşün ardından Çarşamba gecesi yüksek kesimlerde kar yağışının beklendiği ifade edildi. Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

"Sahil bandından uzak durun"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce sahil bandında dağıtılan uyarılar şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiler doğrultusunda 26 Ocak 2021 Salı günü geceye doğru hava basıncının düşmesi sebebiyle denizde yaşanacak vakum etkisiyle suların yükselebileceği ve su taşkınlarına neden olabileceği ifade edilmektedir. Bu gece ve çarşamba sabahı gerçekleşebileceği düşünülen deniz taşkını olasılığına karşı güvenliğiniz açısından sahil bandına yakın yerlerde bulunulmaması ve ayrıca araçların sahil bandından uzak yerlere götürülerek park ettirilmesi oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek adına önem taşımaktadır." (ANKA)