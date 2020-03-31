İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 'Koronavirüs krizi' yardımı: Vatandaşlara 16 milyon lira nakit desteği sağlanacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Koronavirüs nedeniyle ihtiyacı olan ailelere toplamda 16 milyon TL destek verileceğini belirterek, "Nakdi yardım yaptığımız aile sayısını 25 binden 40 bine çıkardık. Bu ailelere bir nebze de olsa nefes aldırmayı hedefledik. Gün dayanışma günü" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından ekonomik olarak etkilenen vatandaşlara yapılan yardımlara dair açıklama yaptı.

Soyer, göreve geldiğinden bu yana sosyal belediyeciliği her zaman öncelik olarak gördüğünü ifade ederek, "Salgının derinleştirdiği ekonomik krizin aileleri etkileyeceğini çok önceden görüp, kurduğumuz dayanışma hattımızla 10 günde, 65 yaş üstü geliri olmayan aileler önce olmak kaydıyla 10 bin yardım paketi dağıttık. Bu hafta da 10 bin aileye yardım ulaştıracağız" diye konuştu.

"Nakdi yardım yaptığımız aile sayısını 25 binden 40 bine çıkardık"

'Günlük kazancıyla yaşamını sürdüren; ancak bu süreçte gelirsiz kalan, işten çıkarılan ailelere destek için bu yıl dağıtacakları bayram yardımlarını birleştirip tarihi öne çektiklerini' belirten Başkan Tunç Soyer, "Bu krizde gelirsiz kalan ailelerin çok zor durumda olduğun gözlüyorum. Bu nedenle nakdi yardım yaptığımız aile sayısını 25 binden 40 bine çıkardık. Bu ailelere bir nebze de olsa nefes aldırmayı hedefledik. Gün dayanışma günü. Herkesin elini taşın altına koyma zamanı" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylece 'Koronavirüs krizinde' gıda yardımının yanı sıra 16 milyon lira tutarında nakdi yardımla İzmirlilere destek vermiş olacak.