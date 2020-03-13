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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 12 yaşından küçük çocuğu olan ebeveynlere idari izin

13 Mart 2020 21:04

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından 12 yaş altı çocuğu bulunan belediye çalışanlarına idari izin uygulanacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, ülke genelinde alınan önlemlere bir yenisini ekledi. Başkan Soyer İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve 12 yaş altı çocuğu olan çalışanlara idari izin verdi. Soyer, tedbir kararını sosyal medya hesabı üzerinden şöyle duyurdu:

"Değerli çalışma arkadaşlarım, Korona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinden dolayı 12 yaşından küçük çocuğu olan ebeveynler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından idari izinli sayılacaktır."

Ankara Büyükşehir Belediyesi de bugün aynı kararı almış, 12 yaş altı çocuğu olan annelere idari izin uygulanacağını duyurmuştu.

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