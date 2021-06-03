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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memurlara yüzde 27 zam

03 Haziran 2021 19:17

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube yönetimi arasında süren ve yaklaşık 6 bin memuru ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

İzmir Büyükşehir BelediyesiKESKTüm Bel-Sen
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