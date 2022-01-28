İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendi elektrik tedarik şirketini kurdu; "Yüzlece milyon lira tasarruf edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyeye ait bir elektrik tedarik şirketi kurduklarını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla İZENERJİ bünyesinde faaliyete geçirilen İzmir Elektrik Tedarik Anonim Şirketi (İZETAŞ) ile enerji alımı için ilk imzalar atıldı. Törende konuşan Soyer, "Sadece bu imzalarla İzmirli’nin cebinde kalacak para 30 milyon lira" dedi. Soyer, proje tamamlandığında da İZETAŞ'ın belediyeye bir yılda 279 milyon lira kazanç sağlayacağını söyledi.

Soyer, ayrıca Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Türkiye'de bir ilki başardık, gurur duyuyoruz" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır belediyemize ait bir elektrik tedarik şirketi kurmak için çalışıyoruz. Nihayet başardık. Elektriğimizi kendi şirketimizden alarak yüzlerce milyon TL tasarruf edeceğiz."