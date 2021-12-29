İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ücretsiz akşam yemeği dağıtmaya başladıklarını duyurdu.

Twitter'dan paylaşım yapan Soyer, "Değerli genç arkadaşlarım, Yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik. Şimdilik Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül’de ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladık, devamı gelecek. Güzel yüreklerinizi sevgiyle kucaklıyor, mutlu yıllar diliyorum" dedi.

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