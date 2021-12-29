T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladı

"Yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik"

29 Aralık 2021 15:57

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ücretsiz akşam yemeği dağıtmaya başladıklarını duyurdu. 

Twitter'dan paylaşım yapan Soyer, "Değerli genç arkadaşlarım, Yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik. Şimdilik Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül’de ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladık, devamı gelecek. Güzel yüreklerinizi sevgiyle kucaklıyor, mutlu yıllar diliyorum" dedi. 

TIKLAYIN - Üniversite öğrencileri, 200 liralık KYK artışını yetersiz buldu; "Doğru dürüst doymuyoruz, evde doğalgaz yakamıyoruz"

Tunç soyerizmirizmir büyükşehir belediyesiücretsiz yemekdokuz eylül üniversitesiege üniversitesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24