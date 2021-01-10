İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Yalanlara cevabımızdır' açıklaması: 'Agamemnon' geçici iskele, ismin de Tunç Soyer ile ilgisi yok

İzmir'deki Tarihi Pasaport İskelesi'ndeki tadilat nedeniyle Urla'dan geçici olarak getirilen 'Agamemnon' isimli yüzer iskelesinin kullanılmasından yola çıkarak sosyal medyada 'Tunç Soyer iskeleye Yunan Kralı'nın adını verdi' paylaşımları yapıldı.

Paylaşımlarla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi "Yalanlara cevabımızdır" başlıklı yazılı açıklama yayımladı.

"Soyer'in yapımıyla ve adıyla bir ilgisi yoktur"

Açıklamada tarihi Pasaport İskelesi'nin adının değişmediğini ve asla da değişmeyeceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Pasaport iskelesi tadilata alındığından, gemilerin yanaşması için Urla'dan geçici olarak getirilen ‘Agamemnon' isimli yüzer iskele 2017 yılında yaptırılmıştır. Tunç Soyer'in iskelenin yapımıyla da adıyla da bir ilgisi yoktur. Birkaç gün sonra Urla'daki yerine dönecek olan yüzer iskele adını, Balçova'da hizmet veren Tarihi Agamemnon Kaplıcalarına ithafen turistik amaçla alır” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi yapılan açıklama şöyle devam etti:

“Tartışmaya konu edilen Agamemnon Yüzer İskelesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın da izniyle 2017 yılında hizmete girmiştir. Yüzer iskele, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak Pasaport Vapur İskelesi'nde başlattığı tadilat çalışmaları nedeniyle 29 Ekim'de Urla'dan geçici olarak getirilmiş, körfez içi sefer yapan İZDENİZ yolcu gemilerinin yanaşabilmesi için mevcut iskelenin yakınına bağlanmıştır. Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa bir süre sonra tekrar Urla'ya götürülecek ve aynı isimle hizmet vermeye devam edecektir. Dolayısıyla söz konusu iskelenin, taşıdığı isim nedeniyle komik suçlamaların hedefi haline getirilmeye çalışılan Tunç Soyer ve kendisinin başkanlık dönemiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.”

"Devletin zirvesindeki isimlerin Agamemnon Solunu ifadelerin hatırlatırız"

"Agamemnon' isminin uzun yıllardır kentte çeşitli tesislere ismini vermekte olduğu belirtilen açıklamada, “Balçova'daki Tarihi Agamemnon kaplıcaları da bunlar arasındadır. Kaplıcaların tanıtımı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde de aynı isimle yapılmaktadır.

Balçova Termal Tesisleri içindeki Agamemnon Salonu'nunda sayısız devlet törenine katılan siyasi yöneticilerin şimdi bu adı ilk kez duyuyormuş gibi davranmaları ikiyüzlü siyasetin kara tablosudur. Devletin zirvesindeki isimler için hazırlanan davetiyelerdeki ‘Agamemnon Salonu' ifadelerini de ayrıca hatırlatırız."

"Valiliğe bağlı Agamemnon isimli tesisler var"

"Söz konusu yüzer iskelenin Tunç Soyer döneminde yaptırılmadığının, ‘Agamemnon' isminin de kendisi tarafından verilmediğinin altının çizildiği açıklamada, “Bununla birlikte halen İzmir'de Agamemnon ismini taşıyan İzmir Valiliği'ne bağlı tesislerin faaliyet gösterdiği ise bilinmektedir. Öte yandan tarihçesi M.Ö 1200'lü yıllara dayanan mitolojik hikayeler üzerinden komplo teorileri üretmenin komikliğini ise kamuoyunun takdirine bırakmanın en doğrusu olacağı kanaatindeyiz.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer de haberlerle ilgili olarak "Kaybettikleri siyasi mevziyi yalanla, iftirayla yeniden kazanabileceklerini sananlar yanılıyor" dedi.