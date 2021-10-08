İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Tarihi Elektrik Fabrikası siyasi çekişmeler uğruna çürümeye terk edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 35 milyon lira bedelle ihalesini kazandıkları Tarihi Elektrik Fabrikası’nın siyasi çıkarlar uğruna belediyeye tahsil edilmediğini ve çürümeye terk edildiğini belirterek "Biz kararlıyız; Cumhuriyet mirasımızın çürümesine göz yummayacağız" dedi.

Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "35 milyon lira bedelle ihalesini kazandığımız Tarihi Elektrik Fabrikası siyasi çıkarlar uğruna belediyemize tahsis edilmiyor. Biz kararlıyız; Cumhuriyet mirasımızın çürümesine göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.

Tweetiyle birlikte paylaştığı videoda ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer şunları söyledi:

"İzmir'in tarihi mirası, Cumhuriyet değerimiz Elektrik Fabrikası çürümeye terk edildi. Özelleştirme İdaresi'nin sahibi olduğu fabrika, 2019 yılında ihaleyle satılmak istendi. İzmir Büyükşehir olarak bu değerli mirasımızın yerine gökdelen, AVM yapılmaması İzmir halkının kullanımına açılması için kanunlara uygun şekilde ihaleye girdik. Ancak 35 milyon lira bedelle kazandığımız ihale, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından iptal edildi. 2019 yılından beri tüm çağrılarımıza rağmen yetkili kurumlar hiçbir adım atmadı. Tarihi Elektrik Fabrikasının siyasi çekişmeler uğruna çürümeye terk edilmesine sessiz kalmayacağız