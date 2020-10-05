İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’den İzmir Valiliği’ne kademeli mesai çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi'ne çağrı yaparak "Kademeli mesai uygulaması kent genelinde yaygınlaşırsa trafik sorun olmaktan çıkar” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini hızlandırma adına sorunlu yerlerde atılan adımların olumlu sonuçlar vermeye başladığını açıkladı.

Ana arterlerdeki ücretsiz çekici hizmeti ve İzmir Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Altınyol’da sabah 07.30-09.30, akşam 17.00-19.30 saatleri arasında başlatılan ilave şerit uygulaması sayesinde trafikte gözle görülür rahatlama sağlandığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada İzmir Valiliği’nin Konak’taki kamu kurumlarında devreye aldığı kademeli mesai uygulamasının da trafiğin rahatlamasında önemli katkısının olduğu kaydedildi.

Soyer, pandemi süreciyle birlikte özel araç kullanımının arttığını ve trafiğe her gün ortalama 125 bin fazla taşıt çıktığını belirtti; çözüm için pek çok noktada küçük dokunuşlar yaptıklarını söyledi. En etkili çözümün, dolaşıma çıkan araç ve insan sayısını farklı saat dilimlerine yaymak olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “Bunun yolu da kademeli mesai uygulamasını hem kamuda hem de özel sektörde yaygınlaştırmaktır” dedi.

Soyer şöyle devam etti:

“Belediye olarak biz kademeli mesaiye geçiş yaptık. İzmir Valiliği de ilk etapta Konak’taki kamu kurumlarında uygulamayı başlattı. Bunun, kent merkezindeki tüm ilçeleri kapsamasını temenni ediyoruz. Uygulama mutlaka özel sektörde de yaygınlaşmalı. Şehrimizin tüm sivil toplum kuruluşlarından hassasiyet bekliyoruz. Bu adımların atılması trafiği ‘sorun’ olmaktan çıkaracağı gibi maddi manevi pek çok artı da sağlayacaktır. Örneğin toplu ulaşımı kullanım oranı artacaktır. Trafikte bekleme süreleri düşecektir. Gürültü ve hava kirliği minimize olacaktır. Yoğunluktan kaynaklanan akaryakıt israfının azalması ise hem ceplerimize hem de milli servetimize katkı sağlayacaktır.”