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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Dayanışma kampanyasındaki yardım alışverişi 24 saatte 7 milyon lirayı geçti

03 Kasım 2020 15:41

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan dayanışma kampanyasında yardım alışverişinin 7 milyon lirayı geçtiğini duyurdu. 

Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "bizizmir.com üzerinden Halkın Bakkalı aracılığıyla başlattığımız dayanışma kampanyası çığ gibi. Türkiye’nin 81 ili, 7 kıtanın 340 noktasından yardım alışverişi 24 saatte 7 milyon lirayı geçti. #BizVarız  diyerek bu iyilik hareketine katılanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. 

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