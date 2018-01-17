İzmir Buca'da 750 polisle uygulama

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Buca İlçesi\'nde 750 polisin katılımıyla düzenlenen \'Asayiş- Narko- TEM 2\' uygulamasında 25 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize ve Mali Şube\'den toplam 750 polisin katılımıyla \'Asayiş- Narko- TEM 2\' uygulaması Buca ilçesi Göksu Mahallesi\'nde gerçekleştirildi. Saat 18.30 sıralarında başlayan uygulama kapsamında 36 trafik kontrol noktası oluşturuldu, 424 araç durdurularak arandı, 43 işyeri denetlendi. 2 bin 453 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Uygulama kapsamında terör örgütü PKK ve FETÖ/PDY\'ye üye olmak suçundan aranan 6 kişi ile çeşitli suçlardan aranan 19 kişi gözaltına alındı, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 gram eroin, 3 gram esrar ele geçirildi.

Ruhsatsız olan 7 işyeri ile kapalı mekanda sigara içilen 2 işyerine para cezası kesildi.

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